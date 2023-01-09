Військові лікарі витягли з тіла військовослужбовця гранату, що не розірвалася

18:17 09 січня Київ, Україна

Військові лікарі провели успішну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалась, з тіла військовослужбовця.

Про це написала на офіційній сторінці у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Гранату було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.

Оперативне втручання пройшло успішно, пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.
"Не кожне поранення в області серця є смертельним!", — зазначила Маляр.
 
ВОГ* - осколковий боєприпас калібру 40-мм для підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ГП-30 "Обувка", ГП-34 та для ручних гранатометів РГ-6, РГМ-40 "Кастет", що поєднує в собі гранату та метальний заряд у гільзі.