Військові лікарі витягли з тіла військовослужбовця гранату, що не розірвалася

"Не кожне поранення в області серця є смертельним!", — зазначила Маляр.

ВОГ* - осколковий боєприпас калібру 40-мм для підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ГП-30 "Обувка", ГП-34 та для ручних гранатометів РГ-6, РГМ-40 "Кастет", що поєднує в собі гранату та метальний заряд у гільзі.