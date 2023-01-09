Військові лікарі витягли з тіла військовослужбовця гранату, що не розірвалася

Військові лікарі провели успішну операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалась, з тіла військовослужбовця.
Про це написала на офіційній сторінці у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Гранату було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.
Оперативне втручання пройшло успішно, пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.
Про це написала на офіційній сторінці у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Гранату було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу. Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.
Оперативне втручання пройшло успішно, пораненого військовослужбовця було відправлено на подальшу реабілітацію та відновлення.
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