Військові влаштували перестрілку в поїзді

14:43 06 квітень Київ, Україна

Двоє військовослужбовців в ніч на 6 квітня влаштували стрілянину з табельної зброї в вагоні поїзда, порушників затримали, в результаті інциденту потерпілих немає.

Про це повідомляє пресслужба поліції в Харківській області.



Порушників обеззброїли і зняли з поїзда № 126 Костянтинівка - Київ. Через події пасажири дісталися до місця призначення з шестигодинною затримкою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

«Укрзалізниця» подякувала бригаду поїзда за висококваліфіковані дії в нестандартній ситуації. До прибуття правоохоронців залізничники вжили всіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагона не постраждали», - відзначили в УЗ.

У відділі комунікації Нацполіції в Харківській області розповіли, що повідомлення про те, що невідомі скоїли постріли в купе потягу сполученням «Костянтинівка-Київ», надійшло до Красноградського районного відділу поліції 6 квітня близько 2:00.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

Поліціянти з'ясували, що двоє військовослужбовців закрилися в купе поїзда і стріляють з вогнепальної зброї. Місце події відразу заблокували, пасажирів евакуювали. Начальник харківської поліції Андрій Рубель прийняв рішення про залучення до операції спецзагону КОРД. Правопорушники забарикадувалися в купе і погрожували поліціянтам в разі штурму відкрити вогонь на поразку.