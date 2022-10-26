Військові росії вивозять із Херсона до Криму дітей убитих полонених - джерела у спецслужбах

10:37 26 жовтня Київ, Україна

З тимчасово окупованих територій Херсонської області росіяни вивозять дітей колишніх військовослужбовців, волонтерів чи активістів, замучених окупантами.



Про це із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах повідомляє "24 канал".



Для придушення опору населення на окупованих територіях росіяни від початку вторгнення викрадають та вбивають журналістів, політиків та активістів. Це, на думку правозахисника, є одним із пунктів плану окупації.

Українські спецслужби кажуть, що їм відомо зараз про понад дві тисячі примусово вивезених до окупованої Феодосії з півдня дітей віком від 4 до 17 років, левова частка з яких – діти колишніх військовослужбовців, волонтерів чи активістів.



Місто в Криму є так званим "хабом": там дітей на якийсь час заселяють у лікарні та школи, а згодом перевозять до росії, коли їм знаходять нову родину.

"Окупанти розглядають викрадення дітей із проукраїнських сімей саме як спосіб покарання батьків. Так, серед викрадених маленьких українців багато таких, батьки яких виступали проти російської агресії. Дорослих катували у підвалах. Деяких розстріляли, а їхніх дітей вирішили відправити в росію на "перевиховання". З Херсонщини дітей "евакуюють" разом із командуванням російських військ для прикриття ними ніби живим щитом", - повідомили джерела.

З регіону росіяни викрадали дітей за заздалегідь підготовленими списками, кажуть спецслужби. Їх відловлювали на вулиці, у школах та дитячих садках, примусово відбирали у будинках та квартирах.