Військові росії вивозять із Херсона до Криму дітей убитих полонених - джерела у спецслужбах

З тимчасово окупованих територій Херсонської області росіяни вивозять дітей колишніх військовослужбовців, волонтерів чи активістів, замучених окупантами.
Про це із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах повідомляє "24 канал".
Для придушення опору населення на окупованих територіях росіяни від початку вторгнення викрадають та вбивають журналістів, політиків та активістів. Це, на думку правозахисника, є одним із пунктів плану окупації.
Про це із посиланням на власні джерела в українських спецслужбах повідомляє "24 канал".
Для придушення опору населення на окупованих територіях росіяни від початку вторгнення викрадають та вбивають журналістів, політиків та активістів. Це, на думку правозахисника, є одним із пунктів плану окупації.
Українські спецслужби кажуть, що їм відомо зараз про понад дві тисячі примусово вивезених до окупованої Феодосії з півдня дітей віком від 4 до 17 років, левова частка з яких – діти колишніх військовослужбовців, волонтерів чи активістів.
Місто в Криму є так званим "хабом": там дітей на якийсь час заселяють у лікарні та школи, а згодом перевозять до росії, коли їм знаходять нову родину.
Місто в Криму є так званим "хабом": там дітей на якийсь час заселяють у лікарні та школи, а згодом перевозять до росії, коли їм знаходять нову родину.
З регіону росіяни викрадали дітей за заздалегідь підготовленими списками, кажуть спецслужби. Їх відловлювали на вулиці, у школах та дитячих садках, примусово відбирали у будинках та квартирах.
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