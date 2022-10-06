Військові росії вдарили по Одещині та Миколаївщині дронами-камікадзе

10:44 06 жовтня Київ, Україна

У ніч проти четверга, 6 жовтня, Одеська та Миколаївська області були атаковані дронами-камікадзе.



Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь.

"За попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони", - зазначили бійці.



Чи вдалося БПЛА обстріляти регіони, не вказано.



Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали понад 350 вогневих завдань по позиціях ворога.