Військові росії вдарили по Одещині та Миколаївщині дронами-камікадзе
10:44 06 жовтня Київ, Україна
У ніч проти четверга, 6 жовтня, Одеська та Миколаївська області були атаковані дронами-камікадзе.
Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь.
"За попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони", - зазначили бійці.
Чи вдалося БПЛА обстріляти регіони, не вказано.
Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали понад 350 вогневих завдань по позиціях ворога.
"Орієнтовні втрати ворога становлять: 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, 4 великокаліберні гаубиці Мста-С та Мста-Б, ще одна самохідна Акація, міномет, командно-штабна машина, реактивна система залпового вогню Град, протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів у Баштанському та Бериславському районах", - звітували у командуванні.
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