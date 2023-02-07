Військові росії вдарили по громаді Миколаївщини - ОВА

12:15 07 лютого Київ, Україна

Внаслідок ракетного обстрілу Чорноморської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це 7 лютого повідомляє Миколаївська ОВА.

Також наголошується, що військові росії з РСЗВ обстріляли населений пункт Очаківської громади Миколаївської області, на цей час у цій частині відсутня електроенергія.

Інформація про пошкодження уточнюється.
 
Обійшлося без постраждалих.