Військові росії вдарили по громаді Миколаївщини - ОВА

12:15 07 лютого Київ, Україна

Внаслідок ракетного обстрілу Чорноморської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури.



Про це 7 лютого повідомляє Миколаївська ОВА.



Також наголошується, що військові росії з РСЗВ обстріляли населений пункт Очаківської громади Миколаївської області, на цей час у цій частині відсутня електроенергія.



Інформація про пошкодження уточнюється.

Обійшлося без постраждалих.