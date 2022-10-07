Військові росії знову вдарили по Запоріжжю - ОВА

08:37 07 жовтня Київ, Україна

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив атаку міста безпілотниками.

"Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому городяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, він госпіталізований. Інформація уточнюється", - написав Старух в офіційному ТГ-каналі.

Глава ОВА нагадав жителям міста та області про небезпеку частин боєприпасів, що залишаються після вибухів.