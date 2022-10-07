Військові росії знову вдарили по Запоріжжю - ОВА
08:37 07 жовтня Київ, Україна
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив атаку міста безпілотниками.
"Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому городяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, він госпіталізований. Інформація уточнюється", - написав Старух в офіційному ТГ-каналі.
Глава ОВА нагадав жителям міста та області про небезпеку частин боєприпасів, що залишаються після вибухів.
"Окупант застосовує все озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще й так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати залишки боєприпасів. Не потрібно фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію про атаки. Довіряйте офіційним джерелам. Головне - дотримуватись заходів безпеки. Убезпечте себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні.
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