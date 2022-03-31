Військові РФ залишають Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич - "Енергоатом"

17:56 31 березня Київ, Україна

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі "Енергоатом", наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні вранці озвучували український персонал станції.

“Підтвердилася інформація, що окупанти, що захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти в зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з республікою Білорусь.. На станції ще залишається невелика кількість рашистів", – йдеться у повідомленні.

Також, за даними "Енергоатому", підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі - найбільш забрудненому у всій зоні відчуження.. Внаслідок чого, очевидно, отримали значні дози опромінення.

"Також є дані про те, що зараз формується для руху у бік Білорусі ще й колона військових РФ, які брали в облогу місто Славутич" , - додають в "Енергоатомі".

Нагадаємо, увечері 30 березня співзасновник Чорнобильського університету Ярослав Ємельяненко повідомив, що російських окупантів, які за наказом свого керівництва вирушили до Чорнобильської зони відчуження, тепер вивозять на лікування до Білорусі цілими автобусами.



Територію ЧАЕС російські окупанти захопили ще 24 лютого. З того часу на станції працювала одна зміна, доки не вдалося провести часткову ротацію. Росіяни фактично утримують працівників у заручниках.



Рудий ліс, де виробляли укріплені окупанти, – це близько 10 км² дерев, що прилягають до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час трагедії 1986 року. Територія лісу горіла у квітні 2020 року. Вона досі вважається дуже небезпечною через радіацію.