Військові Росії відмовили батькам у видачі тіл загиблих підлітків у Бердянську.

19:13 29 червня Київ, Україна

Похорон двох підлітків, які загинули внаслідок дій російських спецслужб у тимчасово окупованому місті Бердянську, не відбулися, оскільки батькам відмовили у видачі тіл. ЗМІ повідомляють про цей інцидент.



Окупаційні сили не передали батькам 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких убили російські військові у Бердянську. Попередньо похорон був запланований на сьогодні, 29 червня.

"Похорон не відбувся. Що відбуватиметься далі, наразі невідомо", - повідомила Вікторія Галицина, голова Бердянської міської військової адміністрації.



Тигран Оганісян та Микита Ханганов були під наглядом окупаційних спецслужб як "проукраїнські активісти" і їм були пред'явлені звинувачення у нібито підготовці диверсії на залізниці, за що їм загрожує до 20 років ув'язнення.. За даними правозахисників, підлітків та їхніх родичів раніше затримували та катували.



15 червня 2023 року Європарламент зажадав від Росії припинити судовий процес проти Оганісяна та Ханганова та дозволити їм залишити тимчасово окуповану територію України, яка знаходиться під контролем Росії.



Згідно з інформацією, наданою координатором Медійної ініціативи з прав людини Ольгою Решетиловою, кілька днів тому підлітків намагалися заарештувати, але їм вдалося втекти, проте їх було помічено в окупаційній поліції після цього інциденту.



Представники окупаційної адміністрації Бердянська 27 червня визнали факт убивства підлітків, стверджуючи, що вони нібито чинили збройний опір під час затримання.