Військові росії обстріляли об'єкти інфраструктури Миколаївщини - ОВА

09:39 15 грудня Київ, Україна

Російські терористи вранці 15 грудня вдарили артилерією по об'єктах інфраструктури Очаківської та Чорноморської громад на Миколаївщині.



Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.



За його словами, Очаківська громада отримала масовані артилерійські удари о 06:00 та 07:05. Зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються.



Крім того, з шостої години ранку під ворожим обстрілом перебувала Чорноморська громада. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.



Днем раніше окупанти також атакували Очаківську громаду, завдаючи ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні.