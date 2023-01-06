Військові рф обстріляли Курахове, є поранені

14:22 06 січня Київ, Україна

Російські терористи 6 січня вдарили з артилерії по Кураховому Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
 
"З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому. Росіяни обстріляли центр міста, влучили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також пошкоджено відділення місцевої лікарні - там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина", - йдеться у повідомленні.
 
Кириленко просить жителів міста евакуюватися і не наражати себе на небезпеку.
 
"Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтеся своєчасно! – вкотре закликав голова ОВА.