Військові рф обстріляли Курахове, є поранені
14:22 06 січня Київ, Україна
Російські терористи 6 січня вдарили з артилерії по Кураховому
Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому. Росіяни обстріляли центр міста, влучили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також пошкоджено відділення місцевої лікарні - там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина", - йдеться у повідомленні.
Кириленко просить жителів міста евакуюватися і не наражати себе на небезпеку.
"Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтеся своєчасно! – вкотре закликав голова ОВА.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі