Військові росії обстріляли Донеччину, є поранені

17:34 22 листопада Київ, Україна

Окупаційні війська у вівторок, 22 листопада, вдарили по Торецьку та Часовому Яру Донецької області, є поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Часовому Яру два прильоти до мікрорайону Східний - поранено двох людей, пошкоджено чотири будинки", - зазначив він.

За словами Кириленка, у Торецьку - пряме влучення у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення.

"Часів Яр і Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах", - заявив глава ОВА.

Він закликав мешканців евакуюватись.