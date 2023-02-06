Військові росії накрили вогнем Нікопольський район

У ніч проти 6 лютого загарбники здійснили ракетний обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Марганецька громада.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, військові росії вдарили по громаді з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, військові росії вдарили по громаді з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів.
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