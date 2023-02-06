Військові росії накрили вогнем Нікопольський район

10:51 06 лютого Київ, Україна

У ніч проти 6 лютого загарбники здійснили ракетний обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, військові росії вдарили по громаді з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів.
 
"Наразі обстеження територій продовжується, наслідки атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.