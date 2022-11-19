Військові рф на Луганщині закликають відмовлятися від українського громадянства
13:03 18 листопада Київ, Україна
На Луганщині окупаційні війська вимагають писати "заяви" на відмову від громадянства України. Про це повідомляє Луганська ОВА.
Крім того, в області продовжується мобілізація медперсоналу.
"Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, у тимчасово окупованій Луганській області, за наказом так званого "міністерства охорони здоров'я", працівників медичних установ зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування", - сказано у повідомленні.
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