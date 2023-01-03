Військові росії атакували тролейбусне депо в Херсоні - мер

Російські окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсонелектротранс у Херсоні, влучивши у один з тролейбусів та адмінбудівлю. Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Снаряд влучив у один з тролейбусів. Від рикошету постраждали ще два транспортні засоби. Загалом на підприємстві було 20 тролейбусів - у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.
Крім того, зафіксовано влучання у адмінбудівлю підприємства. Постраждалих немає.
Херсонська міська рада зазначає, що з моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покривалися та покриваються автобусами підприємства ХКТС.
Снаряд влучив у один з тролейбусів. Від рикошету постраждали ще два транспортні засоби. Загалом на підприємстві було 20 тролейбусів - у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.
Крім того, зафіксовано влучання у адмінбудівлю підприємства. Постраждалих немає.
Херсонська міська рада зазначає, що з моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покривалися та покриваються автобусами підприємства ХКТС.
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