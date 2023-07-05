Військові рф атакували населені пункти Харківщини, є постраждалі

12:24 05 липня Київ, Україна

Внаслідок ворожих обстрілів на території Харківщини постраждали четверо мирних жителів. Цю інформацію оприлюднила обласна прокуратура 5 липня.



За даними, отриманими від слідства, у ніч середи російські війська здійснили ракетний удар по смт Білий Колодязь, розташованому в Чугуївському районі. Внаслідок інциденту було поранено двох цивільних чоловіків віком 45 і 37 років.



Майже о 2.00 ночі смт Козача Лопань також стала об'єктом ворожого обстрілу, внаслідок чого постраждала 48-річна жінка, яка була доставлена до шпиталю для отримання медичної допомоги.



Крім того, вночі окупанти обстріляли місто Вовчанськ, і внаслідок цього інциденту було пошкоджено місцеву школу та інші споруди.



Минулого вечора окупанти атакували село Курилівка, застосувавши артилерію. Внаслідок цієї атаки було поранено 58-річну жінку. Крім того, під обстріл потрапили такі населені пункти, як Моначинівка та Уди.



Зазначається, що зараз уже запущено досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).