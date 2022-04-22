Військові втрати рашистів на 22 квітня

Станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танків. Кількість знищеної техніки ворога невпинно зростає, повідомляє Генштаб Міноборони України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,
танків – 838 од.,
бойових броньованих машин ‒ 2162 од.,
артилерійських систем – 397 од.,
РСЗВ – 138 од.,
засобів ППО – 69 од.,
літаків – 176 од.,
вертольотів – 153 од.,
автомобільної техніки -1523 од.,
кораблів/катерів – 8 од.,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня -172,
спеціальної техніки – 27,
пускових установок ОТРК - 4.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,
танків – 838 од.,
бойових броньованих машин ‒ 2162 од.,
артилерійських систем – 397 од.,
РСЗВ – 138 од.,
засобів ППО – 69 од.,
літаків – 176 од.,
вертольотів – 153 од.,
автомобільної техніки -1523 од.,
кораблів/катерів – 8 од.,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня -172,
спеціальної техніки – 27,
пускових установок ОТРК - 4.
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