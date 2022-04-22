Військові втрати рашистів на 22 квітня

12:09 22 квітня Київ, Україна

Станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танків. Кількість знищеної техніки ворога невпинно зростає, повідомляє Генштаб Міноборони України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно склали:



особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,

танків – 838 од.,

бойових броньованих машин ‒ 2162 од.,

артилерійських систем – 397 од.,

РСЗВ – 138 од.,

засобів ППО – 69 од.,

літаків – 176 од.,

вертольотів – 153 од.,

автомобільної техніки -1523 од.,

кораблів/катерів – 8 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня -172,

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК - 4.