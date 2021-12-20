Військові Індії помилково вбили 13 мирних жителів

10:36 05 грудень Київ, Україна

Трагічним збігом обставин стала загибель мирних жителів індійського села від рук своїх військових. Як стало відомо сьогодні з недільних новин телеканалу NDTV, на північному сході Індії у штаті Нагаленд щонайменше 13 мирних жителів та один представник сил безпеки загинули під час операції військових. Люди помилково були прийняті за повстанців.

Відомо, що силовики спланували операцію щодо боротьби з місцевими повстанцями. Проте за повстанців було прийнято мешканців найближчого села Отінг. Внаслідок цього військові розстріляли кілька мирних людей.

Інші жителі села, що побачили це, напали на військових та спалили їхні автомобілі. Військові, за даними джерела, "з метою самозахисту" відкрили вогонь, і ще кілька мирних жителів було вбито. Загинув також один військовий.

Співчуття сім'ям загиблих висловив на своїй сторінці у Twitter глава МВС Індії Аміт Шах. За його словами, комісія штату проведе ретельне розслідування "неприємного інциденту".

Раніше на сході Індії у штаті Західна Бенгалія щонайменше 18 людей загинули, ще п'ятеро постраждали у ДТП. Трагедія сталася в результаті зіткнення автомобіля з вантажівкою, що стояла, завантажена камінням.