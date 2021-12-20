Військові Індії помилково вбили 13 мирних жителів

10:36 05 грудень Київ, Україна

Трагічним збігом обставин стала загибель мирних жителів індійського села від рук своїх військових. Як стало відомо сьогодні з недільних новин телеканалу NDTV, на північному сході Індії у штаті Нагаленд щонайменше 13 мирних жителів та один представник сил безпеки загинули під час операції військових. Люди помилково були прийняті за повстанців.

Відомо, що силовики спланували операцію щодо боротьби з місцевими повстанцями. Проте за повстанців було прийнято мешканців найближчого села Отінг. Внаслідок цього військові розстріляли кілька мирних людей.

В отместку жители села сожгли машины военных.

Інші жителі села, що побачили це, напали на військових та спалили їхні автомобілі. Військові, за даними джерела, "з метою самозахисту" відкрили вогонь, і ще кілька мирних жителів було вбито. Загинув також один військовий.

Співчуття сім'ям загиблих висловив на своїй сторінці у Twitter глава МВС Індії Аміт Шах. За його словами, комісія штату проведе ретельне розслідування "неприємного інциденту".

Раніше на сході Індії у штаті Західна Бенгалія щонайменше 18 людей загинули, ще п'ятеро постраждали у ДТП. Трагедія сталася в результаті зіткнення автомобіля з вантажівкою, що стояла, завантажена камінням.