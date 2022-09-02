Військовому росії, який катував і імітував страту цивільних, повідомили про підозру

Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому, який катував цивільних у селі Луб'янка Київської області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Йдеться про командира бойової машини 1-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонної тактичної групи збройних сил росії. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Йдеться про командира бойової машини 1-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонної тактичної групи збройних сил росії. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).
На голову одного із затриманих російський військовослужбовець надів мішок, зав'язав йому руки за спиною та бив прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків навколішки і продовжив усіх бити. При цьому він стріляв у напрямку чоловіків, імітуючи їхню страту. По черзі він відводив затриманих у підвал, де змушував роздягатися та шукав символічні татуювання на їхніх тілах.
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