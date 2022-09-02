Військовому росії, який катував і імітував страту цивільних, повідомили про підозру

14:11 04 серпня Київ, Україна

Київська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому, який катував цивільних у селі Луб'янка Київської області.



Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



Йдеться про командира бойової машини 1-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонної тактичної групи збройних сил росії. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

“У березні 2022 року під час окупації Луб'янки військовий зупинив на вулиці трьох місцевих та, погрожуючи їм розстрілом, наказав пройти до приміщення, яке контролювали окупанти. Направивши на них автоматичну зброю та погрожуючи вбивством, окупант наказав потерпілим пройти до приміщення на території одного з домоволодінь. Там він допитував чоловіків про їхню приналежність до Збройних сил України та інших військових та громадських формувань, місцезнаходження таких підрозділів, правоохоронних органів, а також військовослужбовців АТО/ООС”, – повідомили слідчі.

На голову одного із затриманих російський військовослужбовець надів мішок, зав'язав йому руки за спиною та бив прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків навколішки і продовжив усіх бити. При цьому він стріляв у напрямку чоловіків, імітуючи їхню страту. По черзі він відводив затриманих у підвал, де змушував роздягатися та шукав символічні татуювання на їхніх тілах.