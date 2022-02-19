Водії великовантажних автомобілів перекрили держтрасу на Миколаїв

Водії фур на знак протесту перекрили держтрасу Н-24 «Миколаїв-Благовіщенське», недалеко від села Гур'ївка у напрямку до Миколаєва.
Вони незадоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.
Зараз на місце події виїхало керівництво поліції.
Акція проходить біля габаритно-вагового комплексу «Укртрансбезпеки». Водії стверджують, що нібито ГВК не функціонує належним чином, є проблеми з точністю зважування.
Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати великовантажний транспорт, тому вантаж часто перевищує допустимі нормативи.
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