Водії великовантажних автомобілів перекрили держтрасу на Миколаїв

14:52 24 травень Київ, Україна

Водії фур на знак протесту перекрили держтрасу Н-24 «Миколаїв-Благовіщенське», недалеко від села Гур'ївка у напрямку до Миколаєва.

Вони незадоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.

«Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва, зворотна сторона поки відкрита. Там чергують кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок», - сказали в пресслужбі.

Зараз на місце події виїхало керівництво поліції.



Акція проходить біля габаритно-вагового комплексу «Укртрансбезпеки». Водії стверджують, що нібито ГВК не функціонує належним чином, є проблеми з точністю зважування.



Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати великовантажний транспорт, тому вантаж часто перевищує допустимі нормативи.