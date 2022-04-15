Водій в наркотичному сп'янінні збив жінку і врізався в заправку

13:32 16 липня Київ, Україна

У Київській області водій автомобіля OPEL ASCONA, керуючи транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння, збив жінку і врізався в колонку автозаправної станції.





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Рухаючись по автодорозі міста Яготин, 41-річний водій автомобіля OPEL ASCONA не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода і зіткнення з колонкою автозаправної станції", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії 62-річна місцева жителька отримала тілесні ушкодження, від яких в приміщенні Бориспільської лікарні померла.

Правопорушника затримано. Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання. Досудове розслідування триває.