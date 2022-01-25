Водій "покатав" поліціянта на капоті і створив три ДТП

16:49 07 травень Київ, Україна

У місті Вишневе Київської області водій-правопорушник намагався вбити співробітника поліції і спровокував три ДТП , тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці.

«6 травня о місті Вишневе, на переїзді, працівник групи реагування патрульної поліції Бучанського РУП зафіксував порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Nissan. Чоловік порушив правило проїзду перехрестя. Як всі «нахаби, що завжди поспішають», повернув з крайньої правої смуги наліво, тим самим, як він думав, залишивши «в дурнях» весь лівий ряд, що стоїть в черзі», - повідомив Небитов.

Він розповів, що коли поліціянт звернувся до водія для складання адмінпротоколу, то він спочатку не реагував, а потім спробував сховатися і скоїв наїзд на поліціянта, в результаті чого створив ще три ДТП.

«Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazdа і мотоцикл. Правопорушник від огляду відмовився і, мабуть, розраховував отримати тільки адміністративний протокол. Втім, слідчий іншої думки. Керівника затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання», - уточнили в МВС.

Зараз правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Водієві загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.