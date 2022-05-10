Водій мікроавтобуса заснув за кермом, постраждали пасажири

У Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом, керований ним транспортний засіб з'їхав у кювет і перевернувся. Медична допомога знадобилася самому водієві і ще двом пасажирам.
Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.
Аварія трапилася в п'ятницю, 6 серпня, близько восьмої години ранку.
За кермом Mercedes-Benz Sprinter був 31-річний водій. В салоні транспортного засобу знаходилося четверо пасажирів. Попередня причина ДТП - водій заснув за кермом, мікроавтобус вилетів з дороги в кювет і перекинувся.
Медична допомога знадобилася трьом постраждалим.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
Аварія трапилася в п'ятницю, 6 серпня, близько восьмої години ранку.
За кермом Mercedes-Benz Sprinter був 31-річний водій. В салоні транспортного засобу знаходилося четверо пасажирів. Попередня причина ДТП - водій заснув за кермом, мікроавтобус вилетів з дороги в кювет і перекинувся.
Медична допомога знадобилася трьом постраждалим.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
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