Водій мікроавтобуса заснув за кермом, постраждали пасажири

14:57 06 серпня Київ, Україна

У Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом, керований ним транспортний засіб з'їхав у кювет і перевернувся. Медична допомога знадобилася самому водієві і ще двом пасажирам.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.



Аварія трапилася в п'ятницю, 6 серпня, близько восьмої години ранку.



За кермом Mercedes-Benz Sprinter був 31-річний водій. В салоні транспортного засобу знаходилося четверо пасажирів. Попередня причина ДТП - водій заснув за кермом, мікроавтобус вилетів з дороги в кювет і перекинувся.



Медична допомога знадобилася трьом постраждалим.



За фактом ДТП проводиться перевірка.