Водій легковика збив велосипедиста, впав з моста і загинув

Управління ГСЧС у Львівській області повідомило сьогодні про подвійне ДТП, яке сталося в місті Червоноград. В результаті аварії одна людина загинула і ще двоє отримали травми.

За даними рятувальників, аварія сталася напередодні вдень на вулиці Львівській. Водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався з керуванням, скоїв наїзд на велосипедиста та з'їхав з моста в річку Солокія.

Водій автомобіля загинув на місці. Травми отримали велосипедист і пасажир автомобіля. Їх з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Червоноградської центральної міської лікарні.

Напередодні в Миколаївській області вантажівка задавила прокурора Андрія Крупко. Він зупинився на узбіччі поміняти шину свого автомобіля. В цей час на нього наїхав вантажний автомобіль і, не зупиняючись, зник з місця події.

Також на цьому тижні в Дніпрі сталося лобове зіткнення Volkswagen і Ford. Двоє людей загинули на місці, ще трьох з травмами забрала швидка.