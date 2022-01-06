Водій автомобіля стріляв з пістолета під час їзди містом

12:38 24 квітень Київ, Україна

І ще раз про вільне використання зброї населенням України. За повідомленням пресслужби Нацполіції Черкаської області в місті Золотоноша, водій під час руху автомобіля стріляв з пістолета. Стрілець і четверо його пасажирів були незабаром затримані правоохоронцями.

Відзначається, що в четвер у другій половині дня житель міста розмахував і стріляв з пістолета під час руху автомобіля по вулицях населеного пункту. Відео того, що відбувається, оприлюднив в Мережі пасажир стрільця.

Ролик побачили поліціянти, які встановили особи правопорушників. При огляді місця інциденту вилучили дві гільзи калібру 9 міліметрів.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено пістолет, а також виявлено автомобіль, на якому пересувалися затримані.

Відкрито справу за статтею про хуліганство (ч.14 ст.296 КК). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Як повідомлялося, в Києві чоловік обстріляв дорожніх ремонтників, в результаті чого поранення отримав один з членів бригади.