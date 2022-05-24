Під час війни загинуло 234 дитини

10:39 24 травня Киев, Украина

З початку війни російські військові вбили 234 українські дитини.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 24 травня 2022 року понад 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 234 дитини загинули та понад 433 поранені. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.



Як повідомляється, найбільше жертв серед дітей у Донецькій області – 146, Київській – 116, Харківській – 103, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.



Так, 22 травня в лікувальному закладі м. Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслідок обстрілу окупантами.



20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкалівське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від якого помер.



Також стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.