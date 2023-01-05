Під час розмінування Ізюмського району загинув керівник групи піротехніків

10:37 05 січня Київ, Україна

Під час проведення робіт з розмінування у деокупованому Ізюмському районі Харківської області на вибухівці підірвався та загинув підполковник Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Гоцуляк.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Під час виконання бойового завдання з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту… На жаль, ця війна забирає з наших лав найкращих та найвідданіших…", – йдеться у повідомленні.

Сергій Гоцуляк був начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, його життя обірвалося у віці 42 років.



Разом із групою піротехніків Гоцуляк прибув для розмінування Харківщини із Тернопільської області.