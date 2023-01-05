Під час розмінування Ізюмського району загинув керівник групи піротехніків

Під час проведення робіт з розмінування у деокупованому Ізюмському районі Харківської області на вибухівці підірвався та загинув підполковник Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Гоцуляк.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Сергій Гоцуляк був начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, його життя обірвалося у віці 42 років.
Разом із групою піротехніків Гоцуляк прибув для розмінування Харківщини із Тернопільської області.
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