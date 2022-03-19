Під час проведення місцевих виборів надійшло понад 5000 повідомлень про порушення

11:38 26 жовтня Київ, Україна

Проведення місцевих виборів не обійшлося без порушень. Практично в кожному регіоні країни були зафіксовані ті чи інші казуси, пов'язані з виборчим процесом.Так, в поліцію надійшло 5006 заяв про порушення і відкрито 159 кримінальних справ.



Найбільше повідомлень про порушення зафіксовано в Київській області (603) і Києві (587).



Кількість порушень по регіонах:

в Дніпропетровській області - 448,

в Одеській - 331,

в Донецькій - 298,

в Харківській - 272,

у Львівській - 266,

в Полтавській - 265,

в Запорізькій - 226,

в Херсонській - 180,

в Черкаській - 177,

у Вінницькій - 142,

в Закарпатській - 141,

в Сумській - 126,

в Чернігівській і Рівненській - по 115,

в Тернопільській - 107,

у Хмельницькій - 105,

в Кіровоградській - 104,

в Миколаївській - 98,

в Івано-Франківській - 89,

в Луганській - 75,

в Чернівецькій - 53,

у Волинській - 50,

в Житомирській - 33.

Відносно порушень ведення агітації в день виборів зафіксовано 1800 повідомлень, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.