Під час проведення місцевих виборів надійшло понад 5000 повідомлень про порушення

Проведення місцевих виборів не обійшлося без порушень. Практично в кожному регіоні країни були зафіксовані ті чи інші казуси, пов'язані з виборчим процесом.Так, в поліцію надійшло 5006 заяв про порушення і відкрито 159 кримінальних справ.
Найбільше повідомлень про порушення зафіксовано в Київській області (603) і Києві (587).
Кількість порушень по регіонах:
Найбільше повідомлень про порушення зафіксовано в Київській області (603) і Києві (587).
Кількість порушень по регіонах:
- в Дніпропетровській області - 448,
- в Одеській - 331,
- в Донецькій - 298,
- в Харківській - 272,
- у Львівській - 266,
- в Полтавській - 265,
- в Запорізькій - 226,
- в Херсонській - 180,
- в Черкаській - 177,
- у Вінницькій - 142,
- в Закарпатській - 141,
- в Сумській - 126,
- в Чернігівській і Рівненській - по 115,
- в Тернопільській - 107,
- у Хмельницькій - 105,
- в Кіровоградській - 104,
- в Миколаївській - 98,
- в Івано-Франківській - 89,
- в Луганській - 75,
- в Чернівецькій - 53,
- у Волинській - 50,
- в Житомирській - 33.
Відносно порушень ведення агітації в день виборів зафіксовано 1800 повідомлень, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.
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