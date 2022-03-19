Під час проведення місцевих виборів надійшло понад 5000 повідомлень про порушення

11:38 26 жовтня Київ, Україна

 Проведення місцевих виборів не обійшлося без порушень. Практично в кожному регіоні країни були зафіксовані ті чи інші казуси, пов'язані з виборчим процесом.Так, в поліцію надійшло 5006 заяв про порушення і відкрито 159 кримінальних справ.

Найбільше повідомлень про порушення зафіксовано в Київській області (603) і Києві (587).

Кількість порушень по регіонах:
  • в Дніпропетровській області - 448,
  • в Одеській - 331,
  • в Донецькій - 298,
  • в Харківській - 272,
  • у Львівській - 266,
  • в Полтавській - 265,
  • в Запорізькій - 226,
  • в Херсонській - 180,
  • в Черкаській - 177,
  • у Вінницькій - 142,
  • в Закарпатській - 141,
  • в Сумській - 126,
  • в Чернігівській і Рівненській - по 115,
  • в Тернопільській - 107,
  • у Хмельницькій - 105,
  • в Кіровоградській - 104,
  • в Миколаївській - 98,
  • в Івано-Франківській - 89,
  • в Луганській - 75,
  • в Чернівецькій - 53,
  • у Волинській - 50,
  • в Житомирській - 33.
Відносно порушень ведення агітації в день виборів зафіксовано 1800 повідомлень, порушення таємниці голосування - 274, підкуп виборців - 209, незаконне знищення виборчої документації - 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 102.