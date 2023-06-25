Під час пожежі у Воронежі згоріло 5000 тонн авіаційного палива

09:52 25 червня Київ, Україна

Вчора, 24 червня, під час перебування "вагнерівців" у Воронежі у місті лунали вибухи. Після того, як було збито гелікоптер, почалася пожежа на нафтобазі. При цьому досі достеменно невідомо, через що спалахнув вогонь на нафтобазі.

За повідомленням МНС Росії, пожежу на нафтобазі у Воронежі змогли погасити лише в ніч на неділю, 25 червня.

Внаслідок пожежі знищено вогнем резервуар 5000 кубометрів з авіаційним паливом на площі 800 квадратних метрів.

Постраждалих начебто немає, а пожежу ліквідували о 00:40 у неділю.

Гасили вогонь практично всі сили воронезького пожежно-рятувального гарнізону – 97 осіб та 31 одиниця техніки.

У російському Тольятті сталася велика пожежа.