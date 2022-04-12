Під час окупації Бучі рашисти тримали і ґвалтували 25 дівчат – Денисова

13:53 12 квітня Київ, Україна

Під час окупації Бучі російські солдати утримували в одному з підвалів близько 25 жінок та дівчат віком від 14 до 24 років і регулярно ґвалтували.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла у коментарі ВВС.

Денисова зазначила, що дев'ять постраждалих вагітні.
"Російські солдати сказали їм, що ґвалтуватимуть їх так, що їм не захочеться мати сексуальні контакти з жодним чоловіком, щоб завадити їм мати українських дітей", - розповіла Денисова.
Вона додала, що жінки повідомляють про сексуальне насильство на гарячі лінії або боти в Телеграмі. Проте оцінити масштаби сексуальних злочинів зараз неможливо, оскільки не всі готові розповісти.
"Більшість з них (потерпілих. - ред.) зараз звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочини, якщо вони не дадуть нам своїх свідчень», – сказала Денисова.