Під час окупації Бучі рашисти тримали і ґвалтували 25 дівчат – Денисова

Під час окупації Бучі російські солдати утримували в одному з підвалів близько 25 жінок та дівчат віком від 14 до 24 років і регулярно ґвалтували.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла у коментарі ВВС.
Денисова зазначила, що дев'ять постраждалих вагітні.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла у коментарі ВВС.
Денисова зазначила, що дев'ять постраждалих вагітні.
Вона додала, що жінки повідомляють про сексуальне насильство на гарячі лінії або боти в Телеграмі. Проте оцінити масштаби сексуальних злочинів зараз неможливо, оскільки не всі готові розповісти.
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