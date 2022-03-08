Під час обстрілів у місті Ірпінь загинула родина мирних жителів

09:23 07 березень Київ, Україна

Мер міста Ірпінь Маркушин Олександр повідомив, що в неділю в місті загинуло вісім мирних жителів.

«Російські окупанти обстріляли наших мирних жителів. Загинула сім'я, в неї потрапив снаряд , і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих" - повідомив Маркушин.

Загинули всі – мати, батько та двоє дітей.



Вони просто хотіли поїхати подалі від війни.