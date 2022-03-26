Під час конфлікту на львівській трасі житель Бродів вистрілив в обличчя своєму "кривднику"

44-річний житель Бродів під час словесної перепалки вистрілив в обличчя своєму опоненту. Чоловік залишився живий, медики діагностували у нього вогнепальне поранення лівої щоки. Інцидент стався на одній з трас Львівської області.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
28 червня на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що до них за допомогою звернувся 37-річний житель одного з сіл Золочівського району. Лікарі діагностували у пацієнта поранення обличчя - лівої щоки.
До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектора реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. У той же день правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.
28 червня на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що до них за допомогою звернувся 37-річний житель одного з сіл Золочівського району. Лікарі діагностували у пацієнта поранення обличчя - лівої щоки.
До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектора реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. У той же день правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі