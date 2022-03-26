Під час конфлікту на львівській трасі житель Бродів вистрілив в обличчя своєму "кривднику"

08:28 30 червня Київ, Україна

44-річний житель Бродів під час словесної перепалки вистрілив в обличчя своєму опоненту. Чоловік залишився живий, медики діагностували у нього вогнепальне поранення лівої щоки. Інцидент стався на одній з трас Львівської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.



28 червня на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про те, що до них за допомогою звернувся 37-річний житель одного з сіл Золочівського району. Лікарі діагностували у пацієнта поранення обличчя - лівої щоки.



До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектора реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції.



Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. У той же день правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Досудове розслідування триває. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.