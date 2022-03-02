Під час екскурсії на водоспад загинув учень 6 класу

15:42 02 червень Київ, Україна

На Стрийщині сталася трагедія - під час екскурсії на водоспад загинув учень 6 класу однієї з львівських шкіл.

Про це повідомила Львівська міська рада у вівторок, 2 червня.

Зазначено, що трагедія сталася сьогодні під час екскурсії в село Кам'янка Стрийського району. Школяр підійшов надто близько до водоспаду, щоб сфотографуватися. Він послизнувся і впав у воду.

На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, але реанімаційні заходи не змогли врятувати дитину.

За інформацією управління освіти у Львові, за даним фактом буде проведено розслідування. Мер міста Андрій Садовий висловив свої співчуття з приводу трагедії.

У свою чергу ДСНС повідомляє, що при падінні дитина зачепилася за дерево, яке було під водою.
"Пожежно-рятувальне відділення за допомогою бензопили розрізало дерево, за яке зачепився дитина, звільнили і за допомогою рятувальних мотузок витягли на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть", - йдеться в повідомленні.