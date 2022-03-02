15:42 02 червень Київ, Україна

На Стрийщині сталася трагедія - під час екскурсії на водоспад загинув учень 6 класу однієї з львівських шкіл.



Про це повідомила Львівська міська рада у вівторок, 2 червня.



Зазначено, що трагедія сталася сьогодні під час екскурсії в село Кам'янка Стрийського району. Школяр підійшов надто близько до водоспаду, щоб сфотографуватися. Він послизнувся і впав у воду.



На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, але реанімаційні заходи не змогли врятувати дитину.



За інформацією управління освіти у Львові, за даним фактом буде проведено розслідування. Мер міста Андрій Садовий висловив свої співчуття з приводу трагедії.



У свою чергу ДСНС повідомляє, що при падінні дитина зачепилася за дерево, яке було під водою.