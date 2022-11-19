Під час ексгумації тіла у Куп'янську місто обстріляли росіяни, загинула жінка

16 листопада російські війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, у цей час там відбувалася ексгумація тіла загиблої мешканки. Через обстріл загинула ще одна цивільна, крім того, поранено правоохоронця.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп'янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову.
Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.
Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).
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