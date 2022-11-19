Під час ексгумації тіла у Куп'янську місто обстріляли росіяни, загинула жінка

19:27 16 листопада Київ, Україна

16 листопада російські війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, у цей час там відбувалася ексгумація тіла загиблої мешканки. Через обстріл загинула ще одна цивільна, крім того, поранено правоохоронця.



Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Вже понад 8 місяців робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії, однак у надскладних умовах правоохоронці продовжують документувати злочини країни-агресора. Так, 16 листопада прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої у м. Куп'янськ. Жінка загинула 15 вересня внаслідок артилерійських обстрілів, завданих російськими військовослужбовцями”, – йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп'янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову.

Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.



Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).