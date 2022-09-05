У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали роздавати людям повістки

08:02 05 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни почали видавати повістки місцевим жителям, їх змушують воювати на боці росії. А у деяких навчальних закладах міста окупанти розмістили свої військові бази.



Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України та мер міста Іван Федоров.

"У тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і змушують воювати за рф. Особливо це стосується тих жителів, хто одержав російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що російські окупанти розмістили свої військові бази у 5 школах у центрі окупованого міста.

"Такого 1 вересня, як цього року, у Мелітополі не було ніколи. Усі школи були оточені військовими, вхід до шкіл був через металошукачі, батьків до приміщення не пускали. Точно не працюватимуть 5 шкіл у Мелітополі, де знаходяться військові бази, казарми та склади боєприпасів рашистів у центрі міста”, – зазначив чиновник.

Федоров також зазначив, що в росії анонсували удари по навчальних закладах з боку ЗСУ, готують провокації, щоб прикрити низьку явку в школах.