У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали роздавати людям повістки

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни почали видавати повістки місцевим жителям, їх змушують воювати на боці росії. А у деяких навчальних закладах міста окупанти розмістили свої військові бази.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України та мер міста Іван Федоров.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України та мер міста Іван Федоров.
Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що російські окупанти розмістили свої військові бази у 5 школах у центрі окупованого міста.
Федоров також зазначив, що в росії анонсували удари по навчальних закладах з боку ЗСУ, готують провокації, щоб прикрити низьку явку в школах.
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