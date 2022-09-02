У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух - міськрада

Про це повідомила міська рада у Telegram-каналі у середу, 10 серпня.

"В окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. О 12:00 у Центральному районі біля ЕКО-ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо на уточнені новини", – йдеться у повідомленні.