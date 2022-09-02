У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух - міськрада
19:17 10 серпня Київ, Україна
На Донеччині в тимчасово окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.
Про це повідомила міська рада у Telegram-каналі у середу, 10 серпня.
"В окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. О 12:00 у Центральному районі біля ЕКО-ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо на уточнені новини", – йдеться у повідомленні.
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