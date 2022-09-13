У тимчасово окупованій частині Запорізької області зник мобільний зв'язок

17:20 13 вересня Київ, Україна

Жителі окупованої частини Запорізької області повідомляють, що вдень у вівторок, 13 вересня, зник мобільний зв'язок.

Про це повідомляють місцеві та анонімні Telegram-канали.



За повідомленнями ЗМІ та місцевих пабліків, мобільного зв'язку немає у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Приморську, Приазов'ї, Дніпрорудному.



Мешканці Бердянська повідомляють, що працює лише російська мобільна мережа.

"В черговий раз у Мелітополі окупанти глушать зв'язок. Сьогодні рідні не можуть зв'язатися з жителями тимчасово окупованого міста. Немає домашнього інтернету та стільниковий зв'язок відсутній. Мешканці повідомляють, що частково працює російський оператор Фенікс, та й то не у всіх. Традиційно мовчить, як у рот води набрала, місцевий "воєначальник" - Галина Данильченко, яка назвала себе мером. За її сценарієм, у місті мирне та спокійне життя", - пише РІА Мелітополь.



На думку редакції, інформаційний вакуум зараз пов'язаний зі спробами Росії приховати успіхи ЗСУ від жителів окупованих територій.