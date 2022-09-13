У тимчасово окупованій частині Запорізької області зник мобільний зв'язок
17:20 13 вересня Київ, Україна
Жителі окупованої частини Запорізької області повідомляють, що вдень у вівторок, 13 вересня, зник мобільний зв'язок.
Про це повідомляють місцеві та анонімні Telegram-канали.
За повідомленнями ЗМІ та місцевих пабліків, мобільного зв'язку немає у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Приморську, Приазов'ї, Дніпрорудному.
Мешканці Бердянська повідомляють, що працює лише російська мобільна мережа.
"В черговий раз у Мелітополі окупанти глушать зв'язок. Сьогодні рідні не можуть зв'язатися з жителями тимчасово окупованого міста. Немає домашнього інтернету та стільниковий зв'язок відсутній. Мешканці повідомляють, що частково працює російський оператор Фенікс, та й то не у всіх. Традиційно мовчить, як у рот води набрала, місцевий "воєначальник" - Галина Данильченко, яка назвала себе мером. За її сценарієм, у місті мирне та спокійне життя", - пише РІА Мелітополь.
На думку редакції, інформаційний вакуум зараз пов'язаний зі спробами Росії приховати успіхи ЗСУ від жителів окупованих територій.
"Мешканці Мелітополя припускають, що колаборанти, які вже збирають свої валізи, глушать зв'язок спеціально, щоб занурити народ в інформаційний вакуум і зомбувати своїми програмами на РашаТВ та пропагандистськими газетками. Також є інформація, що зв'язок та інтернет глушать навмисно, щоб мелітопольці не могли повідомити про пересування військових роф”, - йдеться у повідомленні РІА “Мелітополь”.
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