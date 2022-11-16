У Львівську область прилетіли 13 ворожих ракет - ОВА

11:27 16 листопада Київ, Україна

Під час масованої атаки по Україні у Львівську область прилетіли 13 ворожих ракет. Це був ракетний удар з літаків дальньої авіації, що летіли зі східного напрямку. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Внаслідок ракетних ударів три об'єкти енергетичної інфраструктури в області отримали критичні ушкодження. Після атаки без електропостачання залишилось близько 700 тисяч абонентів Львівщини.



Також внаслідок удару постраждала одна людина. Чоловіка госпіталізували та прооперували, він у стабільно тяжкому стані.



Крім того, в області пошкоджено дахи трьох житлових будинків, вибито вікна у двох житлових будинках, зруйновано один гараж.



Енергетики працювали всю ніч. Станом на ранок 16 листопада електропостачання та водопостачання на Львівщині відновили повністю.

"Але у вашому будинку може не бути світла, тому що через велике навантаження на енергосистему країни НЕК Укренерго запровадила графіки погодинних відключень. Шукайте інформацію про свою адресу на сайті Львівобленерго", – сказав Максим Козицький.

Щодо самого Львова, то станом на 8:00 ранку у місті електропостачання відновили майже по всьому місту. Є поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики, над цим працюють фахівці, сказав мер міста Андрій Садовий.



Також у Львові повністю відновили подачу холодної та гарячої води.