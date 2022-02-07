У львівському музеї архітектури «Шевченківський гай» згорів будинок 19 століття

15:56 07 лютий Київ, Україна





Про пожежу повідомили 6 лютого близько 2-ї ночі жителі прилеглого до парку району. О 2:20 пожежна бригада вже була на місці, близько третьої ночі вогонь загасили, але він встиг повністю знищити дерев'яну будівлю. Львові на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького («Шевченківський гай») згорів дерев'яний будинок 19 століття, а разом із ним – 200 експонатів, повідомили у музеї.Про пожежу повідомили 6 лютого близько 2-ї ночі жителі прилеглого до парку району. О 2:20 пожежна бригада вже була на місці, близько третьої ночі вогонь загасили, але він встиг повністю знищити дерев'яну будівлю.

Причини та обставини пожежі з'ясовуються.



Будинок, що згорів, розташовувався в секторі «Гуцульщина». Це була града (замкнутий двір) із села Криворівня Івано-Франківської області, збудована у середині 19 століття.



У будинку було 2 кімнати, розділені сінями: ліва була робочою, а права – святкова. Біля правої кімнати була комора, в яку складали одяг, сукно та шерсть. З двох боків будинок мав хліви («притулки»), у яких тримали овець.

Усередині стіни будівлі були оброблені рубанком та відшліфовані. Всі домашні меблі, посуд, та інші речі були прикрашені різьбленням, випалом або іншим декором.

Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького розташований просто неба неподалік центру Львова, на пагорбах ландшафтного парку «Вознесіння». Тут відтворено понад сто пам'яток народної архітектури.



У січні 2021-го стало відомо, що на території музею буде збудовано адміністративну будівлю із «зеленим» дахом. Газон на даху служитиме утеплювачем, поглинатиме вуглекислий газ і знижуватиме рівень шуму в приміщеннях.