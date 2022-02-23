У Львівській області застрелилася молода жінка, убивши перед цим двох своїх дітей

11:36 30 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 30 вересня, поліція Львівської області повідомила, що в Старосамбірському районі знайшли застреленими 36-річну жінку, яка проживала в одному з сіл, і її двох дочок у віці п'яти та дев'яти років. Про це 30 вересня поінформувала в Facebook поліція регіону.



"Тіла... були виявлені на території комплексу відпочинку. (...) Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22.30 жінка, яка жила в садибі, зробила два постріли з мисливської рушниці у своїх дочок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистріливши в себе з тієї ж рушниці", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці направили зброю на експертизу.



Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з поміткою "самогубство".



