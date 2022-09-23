На Львівщині лікарів викрили у продажу довідок для ухилістів

16:03 23 вересня Київ, Україна

Поліцейські викрили лікарів Бродівської міської лікарні у Львівській області, які за хабар у розмірі 1 тис.. доларів визнавали чоловіків непридатними до військової служби. Один із членів лікарської комісії був затриманий, у його кабінеті вилучили частину грошей.



Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, група працівників медичної установи налагодила корупційну схему визнання осіб непридатними до служби у лавах ЗСУ за станом здоров'я.

"Вартість прийняття такого рішення та видачі відповідного висновку лікарської комісії становила 1000 доларів США", – йдеться у повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у п'ятницю, 23 вересня.

Одного із фігурантів схеми – лікаря-члена комісії – затримали напередодні, 22 вересня. У його службовому кабінеті поліцейські вилучили 300 доларів, які він отримав як частину неправомірної вигоди. Ще 100 доларів США було вилучено з кишені халата другого лікаря, який передав йому «колегу у справі».



Поліцейські розслідують кримінальне провадження за хабарництво (ч. 3 ст.. 368 КК). Лікарям готують офіційну підозру та обрання заходів. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.



Правоохоронці не розголошують назву лікарні, де викрили схему хабарництва. За інформацією ЗМІ, у виготовленні довідок для тих, хто ухиляється, підозрюють лікарів Бродівської лікарні.







