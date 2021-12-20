У Львівській області під час руху загорівся автобус

У місті Дрогобич Львівської області сталося загоряння в салоні автобуса ПАЗ. Водій отримав опіки.
Про це повідомляє ДСНС Львівської області.
Пожежники з'ясували, що загоряння сталося під час руху. Вогонь швидко поширився і повністю охопив автобус. О 16:49 пожежники локалізували пожежу, і о 16:55 повністю ліквідували.
В результаті пожежі вогнем знищено моторний відсік та салон автобуса. Під час загоряння отримав опіки руки першого ступеня водій автобуса. Медики госпіталізували його в Дрогобицьку міську лікарню.
До ліквідації пожежі залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини і обставини виникнення пожежі встановлюються.
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