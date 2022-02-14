У Львівській області зіткнулися три автомобілі, двоє людей загинули

17:09 23 вересень Київ, Україна

На трасі Львів-Шегини зіткнулися три автомобілі, ДТП сталася сьогодні, близько 6:30 в селі Бартатів Городоцького району, в результаті аварії двоє людей загинули, двоє отримали травми.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 вересня, близько 6:30 на автодорозі "Львів-Шегини" в селі Бартатів Городоцького району", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 21-річний водій автомобіля "Пежо-307" скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Газель" під керуванням 56-річного чоловіка. Після цього зіткнення легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Пежо Боксер".

"В результаті ДТП водій і пасажир "Пежо-307", 41-річний житель Тернопільської області, від отриманих травм померли на місці події. Водій мікроавтобуса "Пежо Боксер" і його пасажир, обидва жителі Городка у віці 25 і 24 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.