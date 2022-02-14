У Львівській області зіткнулися три автомобілі, двоє людей загинули

На трасі Львів-Шегини зіткнулися три автомобілі, ДТП сталася сьогодні, близько 6:30 в селі Бартатів Городоцького району, в результаті аварії двоє людей загинули, двоє отримали травми.
Встановлено, що 21-річний водій автомобіля "Пежо-307" скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Газель" під керуванням 56-річного чоловіка. Після цього зіткнення легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Пежо Боксер".
За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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