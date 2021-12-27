На Львівщині з 25 грудня не можуть витягнути фуру з кювету

18:01 27 грудень Київ, Україна





У цей час патрульні регулюють автомобільний рух, який ускладнює процес підняття автомобіля.



Представник Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що вантажний автомобіль Volvo злетів у кювет через



На 666-му кілометрі автодороги «Київ – Чоп» між селами Коростов та Козєва патрульна поліція частково перекрила рух через вантажний автомобіль Volvo, який з'їхав у кювет ще 25 грудня.У цей час патрульні регулюють автомобільний рух, який ускладнює процес підняття автомобіля.Представник Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що вантажний автомобіль Volvo злетів у кювет через ДТП ще у суботу, 25 грудня, довелося частково перекрити можливість проїзду на ділянці.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Через великі габарити та масу вантажівка досі не вдалося підняти.

Повноцінний рух на трасі відновиться лише тоді, коли вантажівка піднімуть із кювету.