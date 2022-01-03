У Львівській області накрили псевдореабілітаціонний центр

21:15 21 серпень Київ, Україна

Правоохоронці припинили роботу "липового" реабілітаційного центру, в якому незаконно утримувалися і піддавалися "лікуванню" десятки людей.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Львівській області.

"У заклад під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували і" лікували "за гроші, отримані від родичів. Вартість одного місяця перебування "пацієнта" в закладі становила 10 тис. гривень ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 20 серпня правоохоронці провели обшуки в одному з "реабілітаційних центрів", розташованому в приватному будинку в одному з сіл Жовківського району Львівської області.

"Керівниками" реабілітаційного центру "виявилися 40-річний житель Львова, який безпосередньо здійснював керівництво персоналом, і 43-річна жінка, яка проживала в установі і спілкувалася з родичами нарко- та алкозалежних з метою отримання від них грошей. Самостійно покинути центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки і розмови по телефону також контролювалися. Вартість перебування одного "пацієнта" становила 10 тис. Гривень на місяць ", - повідомив глава поліції Львівської області Василь Віконський.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.