У Львівській області, 24 листопада, 63-річний чоловік потрапив під потяг

Поліція Львівської області встановлює причини смерті.

У середу, 24 листопада, о 18:20 на гарячу лінію до чергового відділення поліції надійшов дзвінок, в якому повідомлялося, що на залізничних коліях у районі села Заверешиця Львівського району швидкий поїзд наїхав на чоловіка, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Оперативники виїхали на місце події.

Слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2 встановила, що поблизу залізничного переходу на зупиночному пункті «Цунів» у селі Заверешиця Львівського району швидкісний поїзд сполученням «Перемишль — Київ» здійснив наїзд на пішохода. Чоловік не зміг вижити, від отриманих травм помер на місці.

Поліція встановила особу потерпілого – чоловік, 63 років, мешканець Львова.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцією встановлюються всі обставини смертельної події.