У Львові «замінували» приміщення «ПриватБанку» та школу

11:02 19 січень Київ, Україна

Вчора, 18 січня, на телефон Головного управління СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ «ПриватБанк»

Мінер вимагав скасування режиму носіння масок. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту ЛОДА.

За результатами перевірки приміщення «ПриватБанку» на вул. Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявили.

У зв'язку з тим, що приміщення інших відділень були закриті та перебували під охороною, за письмовим зверненням керівництва «ПриватБанку», їхня перевірка не здійснювалася.

Крім того, на електронну адресу надійшло повідомлення про замінування середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 93, за адресою. Львів, вул. Кос-Анатольського,10.



Інформація про замінування не підтвердилась. У ході перевірки здійснювалася евакуація персоналу та дітей загальною кількістю 1390 осіб.

Осіб, які надали неправдиву інформацію, розшукують.