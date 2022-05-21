У Львові спалили авто співробітника НАБУ

16:51 17 грудня Київ, Україна

В ніч з 16 на 17 грудня невідомі особи підпалили автомобіль, що належав детективу НАБУ . Зовнішній вигляд автомобіля говорить про те, що відновленню він не підлягає.



Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram.

"Не виключаємо, що це може бути пов'язано з професійною діяльністю нашого співробітника", - йдеться в заяві бюро.

За даним фактом слідчі Національної поліції внесли відомості в ЄРДР (ч. 2 ст. 347 КК України).



НАБУ просить свідків, що володіють будь-якою інформацією про те, що трапилося, звертатися в Шевченківський відділ поліції ГУ НП у Львівській області.