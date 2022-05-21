У Львові спалили авто співробітника НАБУ

В ніч з 16 на 17 грудня невідомі особи підпалили автомобіль, що належав детективу НАБУ. Зовнішній вигляд автомобіля говорить про те, що відновленню він не підлягає.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram.
За даним фактом слідчі Національної поліції внесли відомості в ЄРДР (ч. 2 ст. 347 КК України).
НАБУ просить свідків, що володіють будь-якою інформацією про те, що трапилося, звертатися в Шевченківський відділ поліції ГУ НП у Львівській області.
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