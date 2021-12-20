У Львові викрили групу домушників: група швидкого реагування затримала зломщиків чужих квартир (ВІДЕО)

13:36 16 листопад Київ, Україна

У Львові 11 листопада правоохоронці провели затримання злочинного угруповання домушників. Затримані промишляли крадіжками квартир. Всім фігурантам під час затримання було повідомлено про підозру. Наразі злочинці перебувають під вартою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

Після чергової серії крадіжки оперативна група стратегічних розслідувань та Національна поліція затримали серійних злодіїв. Зловмисники до кожної крадіжки готувалися ретельно. Вони протягом двох днів вели спостереження за квартирою, і коли точно переконувалися, що квартира порожня – зламували замок та виносили майно господарів.

Усі злочинці проживають у Львові. Вони працювали лише з «виносу» квартири: забирали із собою лише ювелірні прикраси та валюту. Також було виявлено докази їхньої причетності щонайменше до 4-х епізодів.

 

В результаті проведених обшуків за місцем постійного їхнього перебування у зловмисників було вилучено вкрадені речі, а також інструменти, за допомогою яких хакери пробиралися до квартири, рукавички та шапочки, ліхтарики, а також інші предмети, що підтверджують протиправну та злочинну діяльність.

Трьом фігурантам у справі про розкрадання чужого майна було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст.. 185 КК України (крадіжка). Наразі затримані перебувають під вартою з можливістю внесення застави – 681 тис. грн кожному.

За протиправні дії групі зловмисників передбачено санкцію у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.