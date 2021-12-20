У Львові викрили групу домушників: група швидкого реагування затримала зломщиків чужих квартир (ВІДЕО)

У Львові 11 листопада правоохоронці провели затримання злочинного угруповання домушників. Затримані промишляли крадіжками квартир. Всім фігурантам під час затримання було повідомлено про підозру. Наразі злочинці перебувають під вартою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

Після чергової серії крадіжки оперативна група стратегічних розслідувань та Національна поліція затримали серійних злодіїв. Зловмисники до кожної крадіжки готувалися ретельно. Вони протягом двох днів вели спостереження за квартирою, і коли точно переконувалися, що квартира порожня – зламували замок та виносили майно господарів.

Усі злочинці проживають у Львові. Вони працювали лише з «виносу» квартири: забирали із собою лише ювелірні прикраси та валюту. Також було виявлено докази їхньої причетності щонайменше до 4-х епізодів.