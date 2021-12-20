У Львові викрили групу домушників: група швидкого реагування затримала зломщиків чужих квартир (ВІДЕО)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.
Після чергової серії крадіжки оперативна група стратегічних розслідувань та Національна поліція затримали серійних злодіїв. Зловмисники до кожної крадіжки готувалися ретельно. Вони протягом двох днів вели спостереження за квартирою, і коли точно переконувалися, що квартира порожня – зламували замок та виносили майно господарів.
Усі злочинці проживають у Львові. Вони працювали лише з «виносу» квартири: забирали із собою лише ювелірні прикраси та валюту. Також було виявлено докази їхньої причетності щонайменше до 4-х епізодів.
В результаті проведених обшуків за місцем постійного їхнього перебування у зловмисників було вилучено вкрадені речі, а також інструменти, за допомогою яких хакери пробиралися до квартири, рукавички та шапочки, ліхтарики, а також інші предмети, що підтверджують протиправну та злочинну діяльність.
Трьом фігурантам у справі про розкрадання чужого майна було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст.. 185 КК України (крадіжка). Наразі затримані перебувають під вартою з можливістю внесення застави – 681 тис. грн кожному.
За протиправні дії групі зловмисників передбачено санкцію у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
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