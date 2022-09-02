У Львові сталася часткова руйнація триповерхового багатоквартирного житлового будинку

У п'ятницю, 26 серпня, близько 01:30 у Львові на проспекті Свободи, 23, сталася часткова руйнація триповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.
На місці події з'ясувалося, що сталася руйнація 3 квартир: одна квартира повністю зруйнована, дві - частково. Також сталася повна руйнація 2-х нежитлових приміщень загальною площею 80 кв. метрів.
На місці події з'ясувалося, що сталася руйнація 3 квартир: одна квартира повністю зруйнована, дві - частково. Також сталася повна руйнація 2-х нежитлових приміщень загальною площею 80 кв. метрів.
Усього було евакуйовано 12 осіб, серед них – чотирирічна дитина.
На місці події працювали кінологи. Рятувальники розбирали завали, шукали потенційних постраждалих. О 04:57 пошуки було завершено. Постраждалих не виявлено.
На місце події оперативно виїхала заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк та голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.
За словами Ірини Маруняк, мешканці почули незвичайний шум в одній із квартир та зателефонували до поліції. Людей із дому евакуювали до того, як стався обвал.
За словами Ірини Маруняк, мешканці почули незвичайний шум в одній із квартир та зателефонували до поліції. Людей із дому евакуювали до того, як стався обвал.
За попередньою інформацією, ймовірною причиною зсуву стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21. Наразі законність робіт встановлюють.
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