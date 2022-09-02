У Львові сталася часткова руйнація триповерхового багатоквартирного житлового будинку

08:33 26 серпня Київ, Україна

У п'ятницю, 26 серпня, близько 01:30 у Львові на проспекті Свободи, 23, сталася часткова руйнація триповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.



На місці події з'ясувалося, що сталася руйнація 3 квартир: одна квартира повністю зруйнована, дві - частково. Також сталася повна руйнація 2-х нежитлових приміщень загальною площею 80 кв. метрів.

Усього було евакуйовано 12 осіб, серед них – чотирирічна дитина.



На місці події працювали кінологи. Рятувальники розбирали завали, шукали потенційних постраждалих. О 04:57 пошуки було завершено. Постраждалих не виявлено.

На місце події оперативно виїхала заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк та голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.



За словами Ірини Маруняк, мешканці почули незвичайний шум в одній із квартир та зателефонували до поліції. Людей із дому евакуювали до того, як стався обвал.

"В результаті обвалу флігельної частини будинку зруйновано три квартири та два нежитлові приміщення. Одна квартира здавалася в оренду, тому зараз з'ясовують, чи були в ній люди. Усі інші мешканці евакуйовані. На місці аварії працюють усі відповідні служби", - повідомила Ірина Маруняк.



За попередньою інформацією, ймовірною причиною зсуву стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21. Наразі законність робіт встановлюють.