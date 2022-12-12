У Львові зупинено роботу електротранспорту у зв'язку із обмерзанням

09:30 12 грудня Київ, Україна

Внаслідок обмерзання та численних поривів контактної мережі у Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Про це 12 грудня повідомила пресслужба міської ради.

У Львівелектротрансі уточнили, що через стійке обмерзання трамвайної та тролейбусної електромережі, а також через пориви контактної мережі внаслідок падіння дерев на лінію не змогли виїхати трамваї та тролейбуси.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб відновити рух.

Наголошується, що на автобусні маршрути сьогодні вийде більше транспортних засобів.